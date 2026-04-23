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Veneto, Cav (Passante) approva il bilancio 2025: utile a 30,4 milioni di euro in crescita del +3,8%

Ricavi aumentati per l’aumento del traffico non essendo cresciuti i pedaggi

Veneto, Cav (Passante) approva il bilancio 2025: utile a 30,4 milioni di euro in crescita del +3,8%
23 aprile 2026 | 17.37
Redazione Adnkronos
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Oggi nella sede di Mestre (Venezia) l’assemblea dei soci di CAV, Concessioni Autostradali Venete, ha approvato il bilancio di esercizio 2025, chiuso con un utile di 30,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 29,3 milioni del 2024. Il valore della produzione ammonta a circa 179,6 milioni di euro, mentre il risultato ante imposte è pari a circa 42,9 milioni di euro. La performance, conseguita a tariffe invariate, riflette una gestione caratterizzata da crescita dei volumi di traffico, contenimento dei costi e impegno crescente nelle manutenzioni, con un’attenzione costante a sicurezza, sostenibilità e qualità del servizio. L’andamento positivo è riconducibile principalmente all’incremento dei ricavi da pedaggio del +1,34% rispetto al 2024, determinato dalla crescita dei volumi di traffico, a fronte di tariffe rimaste invariate per tutto l’anno. Nel complesso, i veicoli‑chilometro paganti (indicatore che misura i volumi di traffico in rapporto alle distanze percorse) raggiungono 1.903 milioni (+1,06%), di cui 1.146 milioni (+1%) nel sistema chiuso (A4 Padova Est–innesto A57 e Passante di Mestre) e 757 milioni (+1,17%) nel sistema aperto (A57 Venezia Mestre–Terraglio e Raccordo Marco Polo). Nel sistema chiuso i veicoli effettivi risultano 53,8 milioni (+1,43%), con una media giornaliera di 147.450 transiti (+1,71%). Nel sistema aperto, i transiti alle barriere si attestano a 32 milioni (+1,39%), al netto dei traffici liberalizzati interni e urbani. Nel 2025 CAV ha registrato costi di gestione pari a 130,3 milioni di euro, in calo dell’1,09% su base annua, nonostante il quadro inflattivo e l’aumento dei costi delle materie prime. La riduzione è trainata principalmente dai costi per servizi, scesi a 39,3 milioni di euro (-4,03%), mentre costo del personale e ammortamenti mostrano incrementi contenuti e coerenti con l’operatività della rete. Il miglioramento della struttura dei costi, insieme al calo degli oneri finanziari a 8 milioni di euro (-12,94%), si è riflessa su una crescita della redditività, con Ebitda a 96,8 milioni di euro (+1,8%) ed Ebit a 49,3 milioni (+6,11%). Il rendimento del capitale investito si attesta al 12,11% e quello sulle vendite al 30%. La liquidità della società ammonta a 185,5 milioni di euro. La solidità finanziaria ha consentito a CAV di proseguire il piano degli investimenti e delle manutenzioni, aumentate del +22%, e di migliorare la gestione della sostenibilità. Nel 2025 la società ha inoltre trasferito 51,4 milioni di euro alla Regione Veneto, socia al 50% con Autostrade.

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bilancio utile crescita produzione gestione sostenibilità
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