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Viani (Sperlari): "190 anni di storia valore distintivo"

Riccardo Viani - Ufficio stampa
Riccardo Viani - Ufficio stampa
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30 ottobre 2026 | 15.06
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

“Sperlari compie 190 anni, che per noi sono un valore importante, un valore distintivo. Non tutti hanno 190 anni di storia. Sperlari nasce nel 1836 qui vicino, in via Solferino, dove c’è ancora la bottega storica.

Tutto è nato lì e abbiamo fatto questo percorso attraversando diverse ere storiche e diversi cambiamenti”. Così Riccardo Viani, Ceo del Gruppo Sperlari, in occasione dell’incontro con la stampa organizzato a Cremona per celebrare il 190° anniversario di attività.

 

“L’innovazione è la parola chiave: innovare nel rispetto della tradizione, per conquistare sempre di più le preferenze dei consumatori che cambiano come cambia la nostra società - prosegue Viani -. Abbiamo la fortuna di avere marchi storici, forti, distintivi, parte della nostra identità. Vogliamo costruire e investire su questi marchi nel rispetto del passato, ma portandoli verso le nuove esigenze di consumo e i nuovi stili di vita”.

 

“In questi 190 anni sono cambiate tantissime cose, ma il torrone c’è ancora, la mostarda c’è ancora. Sono state lanciate le caramelle, sono stati fatti lavori sul torrone e abbiamo acquisito marchi sempre in linea con la nostra identità e con la nostra origine. È una storia fatta di persone che hanno attraversato i tempi e i periodi con un forte rispetto del passato, vivendo il presente ma anche con una visione futura”. “Oggi abbiamo cinque stabilimenti in Italia, ma Cremona è ancora un cuore pulsante. Per il futuro il nostro primo obiettivo è scrivere altri 190 anni di storia. Siamo molto attenti ai cambiamenti che avvengono e l’obiettivo è essere al passo con questi cambiamenti”, conclude Viani.

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