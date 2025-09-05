circle x black
Vicenzaoro, Ermeti (Ieg): "Attenzione estera verso prodotto Made in Italy resta alta"

05 settembre 2025 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il 45% delle aziende espositrici proviene dall'estero e si stima anche che oltre il 50% dei visitatori arriverà da altri Paesi. Due segnali che dimostrano quanto Vicenzaoro sia vocata all'internazionalità e quanta attenzione c'è verso il prodotto Made in Italy, che non cala nonostante le difficoltà legate alle guerre economiche e al protezionismo di alcuni Paesi che osserviamo oggi". Sono le parole di Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group - Ieg, in occasione della cerimonia di apertura di Vicenzaoro September 2025, il salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria firmato Ieg, in programma fino al 9 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza. 

