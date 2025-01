Vicenzaoro January 2025, Picciotto (Inbilico): “Vicenzaoro momento imperdibile”

“E’ una fiera che ci permette di farci conoscere portando nuovi prodotti e novità e cercando di essere in linea con la richiesta del mercato” Lo dichiara ai microfoni dell’Adnkronos, Emanuela Picciotto di Inbilico, alla fiera di Vicenzaoro January 2025. Tra i temi al centro del boutique show della gioielleria, oreficeria e orologeria di Italian Exhibition Group, in svolgimento a Vicenza fino al 21 gennaio, il passaggio generazionale in azienda e le opportunità lavorative nell'industria del lusso.