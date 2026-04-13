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Vinitaly 2026: Bricolo (Veronafiere), 'grande edizione: presenti 4mila aziende su 100mila mq espositivi'

13 aprile 2026 | 07.23
Redazione Adnkronos
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"Oggi ci presentiamo al mondo come un grande Vinitaly. Nonostante il momento storico che stiamo vivendo e le difficoltà internazionali, infatti, abbiamo fatto un grande lavoro: nel quartiere fieristico sono presenti 4mila aziende" distribuite su "100mila metri quadri espositivi" composti da "18 padiglioni interamente occupati". A Vinitaly 2026 si può trovare "il meglio della produzione vitivinicola italiana, con tutte le novità, anteprime, momenti formativi di alto livello, masterclass e degustazioni". Sono le parole di Federico Bricolo, Presidente Veronafiere, in occasione dell'inaugurazione della 58esima edizione di Vinitaly, il prestigioso salone internazionale del vino e dei distillati, in svolgimento negli spazi di Veronafiere dal 12 al 15 aprile 2026. L'intento dell'evento è riunire migliaia di espositori, buyer e operatori del settore per quattro giorni di esposizioni, masterclass e networking.

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