Violenza su donne, con campagna 'Cima rossa' Lega Navale si mobilita in tutta Italia

'Lega Navale, porto sicuro contro ogni genere di violenza'. Con questo obiettivo parte la terza edizione di 'Cima rossa', la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere promossa su tutto il territorio nazionale dalla Lega Navale Italiana, il principale ente pubblico associativo no profit che si occupa di mare e acque interne in Italia dal 1897.

"La Lega Navale - afferma l'ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lni - insieme al mondo delle istituzioni, della scuola, delle associazioni della magistratura e delle forze dell'ordine, vuole dare il suo contributo per contrastare il drammatico e inaccettabile fenomeno della violenza sulle donne che non è solo fisica o psicologica, ma spesso anche economica e sociale. Siamo convinti che il mare e la nautica siano degli straordinari strumenti per fare rete, sensibilizzare, creare opportunità di indipendenza per le donne ed educare, in particolare i giovani, ai valori del rispetto e della solidarietà. Il mare ci insegna che siamo tutti uguali e non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Le nostre strutture periferiche - aggiunge il presidente Marzano - stanno aderendo anche quest'anno con entusiasmo ed impegno alla campagna 'Cima rossa' e la nostra associazione, dal primo Statuto del 1899, riconosce pari diritti e doveri alle socie e ai soci, mezzo secolo prima del diritto di voto alle donne in Italia".

Dal 21 novembre al 5 dicembre le Sezioni e Delegazioni della Lni aprono le proprie sedi e basi nautiche per lanciare una 'cima rossa' contro la violenza sulle donne attraverso la promozione di conferenze con studenti, concerti e manifestazioni artistiche, seminari con esperti, attività sportive di canoa, canottaggio e vela, anche a bordo delle 'barche della legalità' confiscate al malaffare e intitolate a vittime di mafia e organizzazioni terroristiche. La scelta della 'cima rossa' è simbolica e vuole mettere in evidenza lo spirito di servizio della Lni: un sostegno concreto alle donne vittime di violenza e una comunità che si unisce con le proprie socie e i propri soci nel contrasto ad ogni forma di sopruso e discriminazione di genere.

Ad aprire l'edizione 2025 di 'Cima rossa', la Lega Navale Italiana Sezione di Sant’Agata di Militello ha organizzato presso il Marina di Capo d’Orlando la cerimonia di intitolazione della propria barca a vela sociale "La donna blu" a Sara Campanella, giovane studentessa assassinata da un collega universitario il 31 marzo scorso a Messina. Presenti all’evento la famiglia di Sara, autorità locali, soci delle Lni, scuole, scout nautici, l’Associazione Nazionale Magistrati e le associazioni coinvolte nelle campagne anti-violenza sul territorio.

La campagna si concluderà il 5 dicembre alle ore 10.30 alla Spezia, presso l'Auditorium dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, con il secondo 'Forum Nautica al Femminile' organizzato dalle Sezioni della Spezia e di Lerici. L'iniziativa è dedicata alla promozione dell’empowerment femminile con un focus sulle testimonianze delle professioniste provenienti da diversi settori del mondo del mare e della nautica. Al centro le professioni dell'economia del mare, lo sport e le attività nautiche come fonte di benessere e spazio di indipendenza femminile, ma anche strumento terapeutico per le donne vittime di violenza. La finalità del 'Forum Nautica al Femminile' promosso dalla Lni è quello di creare un ambiente di confronto, collaborazione e crescita, formando gli studenti e i giovani partecipanti e facendo squadra con i diversi attori istituzionali e del settore marittimo.

Nell’ambito della campagna 'Cima rossa', la Lega Navale Italiana promuove il servizio pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità '1522', un numero gratuito e un'app attivi 24 ore su 24 per il sostegno alle vittime di violenza e stalking.