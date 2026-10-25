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Voltaggio (Road): "Giovani talenti chiave per la competitività europea"

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25 ottobre 2026 | 10.01
Redazione Adnkronos
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"Il premio Innovators Under 35 Europe punta a far emergere i giovani talenti e le competenze capaci di rafforzare la competitività europea, dall'energia alla robotica. Con Road mettiamo al centro il capitale umano come motore dell'innovazione. Maker Faire rappresenta un appuntamento fondamentale per valorizzare un'innovazione concreta, che nasce nelle università, nelle scuole e nelle startup e arriva fino al mercato". Lo ha dichiarato Mattia Voltaggio, Program Manager Officer di Road – Rome Advanced District, a margine della presentazione della nuova edizione del premio Innovators Under 35 Europe, ospitata a Maker Faire Rome – The European Edition 2026, nella cornice del Gazometro Ostiense. L'iniziativa, promossa da MIT Technology Review Italia in collaborazione con eFM e Opinno, con il sostegno di Rpad ed Eni, punta a individuare e valorizzare i giovani innovatori europei under 35, capaci di sviluppare tecnologie ad alto impatto scientifico, economico e sociale.

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