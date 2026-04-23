circle x black
Cerca nel sito
 

Vorwerk, l'azienda di Folletto e Bimby nel mirino dell'Antitrust per pratica scorretta

Le società avrebbero interrotto servizi smart robot Neato rendendolo così inutilizzabile

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
23 aprile 2026 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Vorwerk Management e Vorwerk Italia, l'azienda nota per 'Folletto' e 'Bimby', per una pratica commerciale scorretta, a seguito di alcune segnalazioni di consumatori arrivate nel periodo novembre 2025-aprile 2026. Lo rende noto l'Antitrust in un comunicato. Le società, sottolinea l'Autorità, "avrebbero interrotto i servizi smart del robot Neato facendo venir meno le funzionalità essenziali di questo apparecchio e rendendolo, di fatto, inutilizzabile".

CTA

Secondo l'Autorità, questa condotta "potrebbe costituire una pratica commerciale ingannevole e aggressiva, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del consumo. Infatti, l’interruzione dei sistemi software di un apparecchio ancora perfettamente funzionante determina una modifica radicale della natura, della caratteristica e del valore del prodotto, ostacolandone la fruizione".

Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nelle sedi delle società Vorwerk Management s.r.l. e Vorwerk Italia s.a.s., con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Antitrust Vorwerk Management Vorwerk Italia Neato
Vedi anche
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza