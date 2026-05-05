Wcg aderisce ad Alis che rafforza presenza nel mercato immobiliare logistico italiano

"Alis accoglie con grandissima soddisfazione l’ingresso di Wcg-World Capital Group, società italiana di consulenza e intermediazione immobiliare specializzata esclusivamente nel Commercial Real Estate con un forte focus sul comparto logistico. Questa nuova adesione rafforza ulteriormente la presenza di Alis nel settore immobiliare logistico, contribuendo ad individuare idoneità e attrattività dei territori e a identificare opportunità di sviluppo infrastrutturale e di investimento. Siamo convinti che questa collaborazione favorirà sinergie efficaci tra operatori, istituzioni e territori, contribuendo allo sviluppo di una logistica più efficiente, competitiva e sostenibile.” Così Guido Grimaldi, il presidente di Alis, commenta l’ingresso di Wcg.

"Entrare a far parte di Alis significa per noi contribuire attivamente a un sistema associativo dinamico e orientato al futuro - sottolinea Andrea Faini, Ceo & Founder di Wcg – Il nostro approccio va oltre la semplice consulenza immobiliare: grazie a data intelligence e modelli analitici evoluti guidiamo in modo proattivo le trasformazioni del Commercial Real Estate, contribuendo alla crescita del Paese e all’innovazione del settore. Crediamo che la condivisione della conoscenza e l’accessibilità dei dati siano leve fondamentali per semplificare i processi decisionali, restituire tempo alle persone e supportare scelte rapide ed efficaci. In questa prospettiva, il futuro dell’advisory sarà sempre più integrato, capace di unire marketing strategico e brokerage in un’unica attività consulenziale, rafforzando il ruolo di WCG come partner di fiducia per operatori, investitori e aziende e favorendo uno sviluppo sostenibile del mercato immobiliare logistico".

Wcg–World Capital Group affianca società, fondi, Sgr e investitori privati nel raggiungimento dei propri obiettivi di business e investimento attraverso una ricerca su misura, rapida e concreta di asset immobiliari strategici, sia per attività core che a reddito. Da 20 anni è specializzata esclusivamente nel Commercial Real Estate, partner strategico nei settori Logistica & Industrial, Uffici, Retail e Hospitality. A distinguerla è la velocità: loca e vende gli immobili in tempi medi più rapidi del 25% rispetto alla media di settore, attestandosi oggi su 3,5 mesi per transazione.