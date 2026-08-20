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Webuild prima al mondo nel settore acqua e nella top 10 del ramo trasporti secondo Enr 2026

In salita al 26° posto nella Top 250 Global Contractors, con un balzo di 8 posizioni in un solo anno

Grand Ethiopian Renaissance Dam - (Ufficio stampa)
Grand Ethiopian Renaissance Dam - (Ufficio stampa)
20 agosto 2026 | 13.00
Stefania Marignetti
LETTURA: 1 minuti

Nelle classifiche Top 250 International Contractors e Top 250 Global Contractors 2026 di Enr (Engineering News-Record), la rivista di riferimento del settore delle costruzioni su scala globale, Webuild si conferma leader mondiale nel settore dell'acqua ed entra nelle prime 30 società della Top 250 Global Contractors (sale dal 34esimo al 26esimo posto). Il gruppo avanza nel settore Transportation, piazzandosi al nono posto e guadagnando una posizione, e sale al 12esimo posto nella Top 250 International Contractors (guadagnando un posizione), mantenendosi stabile al terzo posto in Australia tra le imprese estere per fatturato.

I progressi in classifica accompagnano la traiettoria di crescita del Gruppo. Nel primo semestre 2026 Webuild ha generato ricavi per 6,65 miliardi di euro, con portafoglio ordini si attesta a 53,7 miliardi di euro. Numeri che si accompagnano a una capacità di execution su commesse complesse, in oltre 50 paesi, al servizio di committenti pubblici e privati in tutto il mondo, e a una struttura che oggi conta circa 85.000 persone.

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Webuild acqua trasporti costruzioni
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