Welfare, Riccardi (Prenatal): "Ascolto e flessibilità per dipendenti genitori e caregiver"

"Come primo hub retail europeo destinato alla famiglia abbiamo ben presente quali siano le difficoltà che incontrano oggi le famiglie nel ‘matchare’ le esigenze lavorative con quelle di accudimento dei figli e anche dei genitori anziani. Per cui, fin dall'inizio, abbiamo cercato di conciliare con misure di ascolto, di equità, di flessibilità da ambo le parti e di supporto alla famiglia in quelle che sono le esigenze dei nostri dipendenti”. Sono le parole di Claudio Riccardi, Quality & Sustainability Director Prenatal Retail Group, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, a Palazzo dell’informazione, in occasione della Giornata mondiale della Popolazione.