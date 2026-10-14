Welfare: Venier (Gruppo Umana), 'direttiva trasparenza grande opportunità per azienda'

"La direttiva sulla transparenza retributiva potrà dare un grande impulso non solo alla consapevolezza dei lavoratori rispetto ai temi del welfare, ma prima di tutto alle imprese. Questa direttiva nasce per colmare il divario salariale tra uomo e donna che esiste a parità di lavoro e di valore. Credo che sia una grande opportunità per l'azienda non solo per comunicare all'esterno, ma anche per fare chiarezza al proprio interno, per ragionare su quelli che sono i propri sistemi retributivi, i propri percorsi di crescita, le proprie progressioni di carriera. E credo che questa cosa possa aiutare ad essere più posizionati all'interno del mercato e per capire cosa è opportuno fare per incontrare e conoscere le persone che entrano". Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Giuseppe Venier, amministratore delegato Gruppo Umana, in occasione della terza edizione del Global Welfare Summit 2026.