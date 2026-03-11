circle x black
Whatsapp, arrivano gli account per under 13 gestiti da un genitore

L'app detenuta dal gruppo Usa Meta assicura che saranno introdotti "nuovi controlli pensati per limitare la loro esperienza" alla messaggistica e alle chiamate, attraverso le impostazioni predefinite più rigorose

11 marzo 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
Arrivano gli account Whatsapp per gli under 13, che saranno configurati e gestiti dai genitori. Lo annuncia Whatsapp, l'app di messaggistica detenuta dal gruppo Usa Meta, assicurando che saranno introdotti "nuovi controlli pensati per limitare la loro esperienza" alla messaggistica e alle chiamate, attraverso le impostazioni predefinite più rigorose. La novità è stata messa a punto "in collaborazione con famiglie ed esperti", si spiega. "Implementeremo gradualmente gli account gestiti da un genitore nei prossimi mesi e non vediamo l'ora di ricevere i feedback degli utenti per continuare a sviluppare WhatsApp e offrire alle famiglie il modo più sicuro e privato per comunicare".

Gli account per i più giovani sono stati sviluppati in risposta ai feedback dei genitori, che "ci hanno espresso il desiderio di poter introdurre i propri preadolescenti a Whatsapp" attraverso un’esperienza pensata specificamente per gli under 13''. Dovranno essere creati e gestiti attivamente dai genitori o dai tutori e rimanere collegati al loro account Whatsapp. Consentono esclusivamente di effettuare chiamate e inviare messaggi''. In questo modo sarà possibile gestire chi può contattare i propri figli preadolescenti, i gruppi a cui possono accedere e le relative impostazioni sulla privacy.

I genitori potranno decidere chi può contattare l'account e in quali gruppi è possibile entrare. Inoltre possono controllare le richieste di messaggi da parte di contatti sconosciuti e gestire le impostazioni sulla privacy dell'account.

