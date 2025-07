Wmf 2025 chiama mondo all'azione per nuovo patto business, sostenibilità e inclusione

Si è conclusa con un successo di numeri l’edizione 2025 di Wmf – We Make Future, la più grande Fiera Internazionale e Festival sull’Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e l’Innovazione Digitale. Dal 4 al 6 giugno, Bologna ha ospitato una tre giorni intensa di eventi, business e visioni condivise, trasformandosi l’Italia in un hub globale dove innovatori da tutto il mondo si sono riuniti per disegnare il futuro.

Ideato e organizzato da Search On Media Group, il Wmf si è confermato come piattaforma internazionale di riferimento per la costruzione del “business of tomorrow”: un modello di prosperità inclusiva che coinvolge un ecosistema dinamico in cui si sviluppano sinergie tra aziende, startup, istituzioni e realtà emergenti. L’edizione 2025 ha visto una Community di oltre 73.000 innovatori provenienti da più di 90 Paesi. La tre giorni, arricchita da Side Event nella città e online, ha registrato oltre 700 espositori e sponsor, oltre 1.000 speaker di rilievo internazionale, più di 350 enti e istituzioni, 3.000 stakeholder dell’ecosistema startup e open innovation, 43 Delegazioni Internazionali, con partner coinvolti durante la tre giorni per oltre +304 miliardi di Aum e con un valore di oltre 2 milioni di euro in premialità assegnate alle startup vincitrici della Finale della Startup Competition. Durante i tre giorni si sono svolti, grazie alla piattaforma dell’evento, oltre 2.800 incontri B2B, confermando il ruolo di WMF come appuntamento imprescindibile per big tech, brand globali, professionisti, organizzazioni non profit e investitori, che hanno contribuito a plasmare le traiettorie dell’innovazione e del business del futuro.

"Oggi più che mai, il mondo chiede visione lungimirante, coraggio politico senza precedenti e un senso di responsabilità collettiva che non possiamo più rimandare. L’Italia deve ricoprire un ruolo attivo ed è chiamata con urgenza a riconoscere e abbracciare un ruolo da protagonista nel futuro che ci attende. L’edizione 2025 del Wmf ha confermato con forza che l’innovazione non conosce confini: attivisti e innovatori da 90 Paesi, migliaia di startup, speaker di rilievo e big tech da tutto il mondo riuniti in un’unica grande piattaforma. Un successo straordinario, ma che porta con sé una responsabilità enorme: guidare il cambiamento verso un futuro che sia davvero giusto, inclusivo e sostenibile", afferma Cosmano Lombardo, Founder e Ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf.

"Viviamo in un’epoca di crisi profonde e contraddizioni drammatiche: 57 conflitti armati che devastano intere comunità, 700 milioni di persone intrappolate nella povertà estrema, 258 milioni costrette a fuggire da guerre e crisi umanitarie. Nel frattempo, il mondo investe 253 miliardi di dollari nell’Intelligenza Artificiale. Ma la domanda cruciale è: dove stiamo andando? È nostro dovere, come istituzioni, innovatori e imprese, custodire ciò che abbiamo di più prezioso: il nostro futuro".

Questa edizione del Wmf, sottolinea, "ha posto al centro del dibattito globale la nostra visione per il 'Business of Tomorrow': un modello economico che non rincorra solo il profitto, ma genera impatto positivo, responsabilità sociale, cooperazione e giustizia. Un business inclusivo, rigenerativo, capace di distribuire valore e creare opportunità reali per tutti. La tecnologia è uno strumento potente e l’attenzione sull’AI è necessaria, non possiamo perdere mai di vista la direzione verso cui stiamo guidando il mondo". E conclude "Con Riyad 2026 — che non sarà un semplice roadshow, ma un vero e proprio Wmf realizzato in stretta collaborazione con i nostri partner sauditi — portiamo questa missione globale a un livello superiore. Al fianco di istituzioni e realtà di ogni continente, stiamo costruendo un fronte unito per affrontare la sfida più urgente e ineludibile del nostro tempo: il destino del pianeta Terra".

La manifestazione ha avuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna ed è stata realizzata in partnership con Visit Emilia-Romagna, con il supporto di Maeci - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con la collaborazione di BolognaFiere, della Città di Bologna, Cineca, Università di Bologna e la partecipazione di Agid e il Dipartimento della Trasformazione Digitale del Consiglio dei Ministri. Main Sponsor dell’edizione 2025, Philip Morris.