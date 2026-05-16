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World Urban Forum, Barbaro (Mase): "Italia rilancia impegno su ruolo città"

Claudio Barbaro
Claudio Barbaro
16 maggio 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Domani, al World Urban Forum in corso a Baku, il sottosegretario al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, interverrà per riaffermare il ruolo centrale delle città e dei territori nell’attuazione dell’Agenda 2030 e della Nuova Agenda Urbana, sottolineando l’impegno dell’Italia per uno sviluppo urbano più inclusivo, sostenibile e integrato.

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“Le grandi sfide globali, dal cambiamento climatico alla crisi abitativa, dalle disuguaglianze alla gestione sostenibile delle risorse, si manifestano con particolare intensità a livello locale, rendendo essenziale rafforzare la governance multilivello, la localizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile", dichiara il sottosegretario Barbaro.

"È proprio in questo quadro-aggiunge - che si inserisce l’azione dell’Italia, che attraverso la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile promuove un approccio capace di connettere politiche settoriali e livelli di governo, valorizzando il contributo delle comunità locali”.

Focus su piano casa e partenariati internazionali

Nell’intervento previsto per domani mattina, Barbaro porterà all’attenzione dei referenti internazionali il nuovo Piano Casa varato dal Governo italiano, che mira a rafforzare l’offerta di alloggi accessibili e il recupero del patrimonio abitativo pubblico, contribuendo alla coesione sociale e alla qualità della vita nelle città. Inoltre, si soffermerà sull’importanza dei partenariati internazionali e della collaborazione con Un‑Habitat, organizzatore del World Urban Forum, richiamando il ruolo della Partnership Platform on Localizing the SDGs, co‑gestita da Italia e Un‑Habitat, come spazio di cooperazione e scambio tra Paesi impegnati nella localizzazione degli SDGs.

La missione al World Urban Forum contribuirà a costruire il percorso verso l’High‑Level Political Forum delle Nazioni Unite di luglio a New York, dove è prevista la revisione del SDG 11 dedicato a città e comunità sostenibili, e verso la revisione di medio termine della Nuova Agenda Urbana. “L’Italia – conclude Barbaro – è pronta a fare la sua parte, lavorando in partenariato per rafforzare le città e i territori come pilastri di uno sviluppo più equo, resiliente e sostenibile, affermando il ruolo della localizzazione degli SDG anche in vista della costruzione del post 2030”.

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Sostenibilità Agenda 2030 Nuova Agenda Urbana Piano Casa Partenariati internazionali Localizzazione degli SDGs
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