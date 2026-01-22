circle x black
Cerca nel sito
 

XXIV rapporto Inps, Fava: "Istituto solido, rinnovare alleanza con imprese"

22 gennaio 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Produttività al centro per sostenere il sistema previdenziale italiano: nel 2024 gli occupati sono 24,2 milioni e il tasso di occupazione ha raggiunto il 63%, un massimo storico. Tuttavia, persistono divari territoriali, di genere e generazionali che richiedono un'attenzione particolare, soprattutto alla luce della transizione demografica. La sede romana di Confindustria ha ospitato la presentazione del XXIV Rapporto annuale Inps, realizzato con la collaborazione della confederazione delle imprese. Il presidente dell'Istituto di previdenza Gabriele Fava ha illustrato non solo i dati che fotografano la solidità dell'Inps ma anche le iniziative da mettere in campo per sostenere l'evoluzione del welfare italiano alla luce delle trasformazioni economiche, sociali e demografiche in atto. Fondamentale in questo contesto è il rinnovamento dell'alleanza con il tessuto produttivo del Paese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza