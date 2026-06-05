XXXV Premio Pionieri, Confindustria Nautica celebra le personalità che hanno scritto la storia del settore

Si è svolta a Borgo Egnazia la cerimonia di consegna della XXXV edizione del Premio Pionieri della Nautica, il riconoscimento con cui Confindustria Nautica rende omaggio alle personalità che, con il proprio lavoro, la propria visione e la propria capacità innovativa, hanno costruito e consolidato la leadership internazionale della nautica da diporto italiana. Istituito nel 1988 e patrocinato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Premio rappresenta uno dei più autorevoli riconoscimenti del settore e celebra ogni anno figure che hanno segnato l'evoluzione dell'industria nautica, della progettazione, della comunicazione e della cultura del mare e nelle professioni che accompagnano lo sviluppo della filiera.

In trentacinque edizioni il Premio ha raccontato l'evoluzione dell’industria nautica da diporto italiana attraverso i suoi protagonisti, valorizzando competenze, talento imprenditoriale, innovazione e passione: elementi che hanno consentito al nostro Paese di conquistare una posizione di leadership mondiale nella costruzione di yacht e superyacht e di affermare nel mondo il valore del Made in Italy nautico. La Giuria del Premio è presieduta dall'Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, e dal Presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, che hanno consegnato i riconoscimenti ai vincitori dell'edizione 2026. A guidare la serata è stata Donatella Bianchi, tra le più autorevoli voci italiane della cultura del mare, giornalista e conduttrice televisiva, già Premio Pionieri della Nautica 2024 nella categoria Giornalisti italiani.

Per la categoria Manager, il titolo di Pioniere della Nautica è stato conferito a Diego Michele Deprati, per il contributo alla crescita dell’industria nautica italiana nel mondo e per il ruolo pionieristico nella promozione della sostenibilità ambientale applicata al settore. Punto di riferimento internazionale, Deprati si distingue per la capacità di coniugare innovazione, tradizione e visione del futuro. Nella categoria Progettisti e Designer, il riconoscimento è stato assegnato a Sergio Cutolo, architetto e yacht designer di fama internazionale, per aver portato la progettazione nautica italiana ai massimi livelli grazie a innovazione e competenza ingegneristica. Cutolo ha inoltre ridefinito gli standard degli explorer yacht e dell’architettura navale contemporanea.

Nella categoria Giornalisti italiani è stata premiata Désirée Sormani, per il suo ruolo svolto nella valorizzazione della comunicazione della nautica e della cultura del mare. Attraverso oltre trent’anni di attività editoriale e giornalistica, ha raccontato l’evoluzione dello yachting, del design e dell’eccellenza del Made in Italy, diventando un punto di riferimento della comunicazione nautica internazionale. Il premio dedicato ai Giornalisti esteri è stato assegnato a Joakim Hermansson, per aver promosso con passione, competenza giornalistica e una profonda conoscenza del mare, alla promozione della nautica e della vela a livello internazionale, distinguendosi come voce autorevole del giornalismo nautico europeo. Nella categoria Professionisti del mare, il riconoscimento di Pioniere della Nautica è stato attribuito a Maurizio Albonetti, per aver dedicato oltre quarant’anni al settore della nautica da diporto, affermandosi per competenza tecnica ed esperienza nella realizzazione di yacht ad alte prestazioni.

In occasione dell'edizione 2026 è stato inoltre conferito il Premio Speciale alla Carriera Confindustria Nautica – Confindustria Brindisi a Corrado Salvemini per oltre quarantacinque anni di attività dedicati alla promozione dell'eccellenza del settore nei principali mercati internazionali. Originario della Puglia, Salvemini ha contribuito a diffondere nel mondo la cultura e il valore del Made in Italy nautico, rappresentando con passione e orgoglio l'industria nautica da diporto italiana oltre i confini nazionali. L'edizione 2026 del Premio Pionieri della Nautica si è svolta con il supporto dei Main Partner Alfa Romeo, Bper Banca ed Eberhard & Co. al fianco di Confindustria Nautica nella valorizzazione dell'eccellenza e della cultura del mare.