Zoppas: "Possibile chiudere 2025 con 644 miliardi export"

Zoppas:
17 dicembre 2025 | 14.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Possiamo considerare un elemento molto positivo il dato che è uscito ieri dall'Istat di ottobre, che conta un aumento del 3,4 per cento", a proposito dell'export l'export italiano. "Questo significa che se dovessimo continuare con questo trend - non si tratta di una stima ma di una proiezione - a fine anno potremmo raggiungere i 644 miliardi di euro di fatturato dell'export". Così il presidente dell'agenzia Ice, Matteo Zoppas, a margine della Conferenza nazionale dell'Export e dell'internazionalizzazione delle imprese a Fiera Milano a Rho.

