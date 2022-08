Elezioni 2022, Salvini: "Con partito Putin non c'è più nessun rapporto"

"Non c'è più nessun tipo di rapporto" con il partito di Vladimir Putin. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite de 'La corsa al voto' su La7 che a proposito dell'attentato a Darya Dugina, figlia dell'ideologo di Putin, dice: "Piango una donna che non meritava di fare quella fine, purtroppo quando scoppiano guerre i morti ci sono da ambo le parti, non ho l'arroganza di dire è colpa di Tizio, è colpa di Caio".

"Spero che questa stramaledetta guerra finisca - ribadisce il leader della Lega - per salvare migliaia di vite e tornare a un prezzo normale del gas", altrimenti "si rischia il razionamento".

"Bisogna estrarre più gas", afferma Salvini, e pensare a "una partnership italo-francese" per il nucleare. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite de 'La corsa al voto' su La7, a proposito dell'emergenza energetica.