Emanuela Orlandi, cosa ha detto Fedez - Video

La battuta tra le risate: "Non l’hanno mai trovata"

"Innanzitutto, possiamo dire? Non l'hanno mai trovata". La battuta di Fedez su Emanela Orlandi a Muschio Selvaggio, il podcast che conduce con Luis Sal, rimbalza sui social. Si parla di Vatican Girl, la serie Netflix su uno dei più grandi misteri italiani: la scomparsa di Emanuela Orlandi. Il rapper pronuncia la frase e scoppia a ridere. E, non ancora consapevole della gaffe, aggiunge: "La stanno ancora cercando". Poi cerca di rimediare: "Mi faceva troppo ridere, anche se non fa ridere".