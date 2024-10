Emergenza Libano, 17 milioni di euro dalla Cooperazione Italiana

Il peggioramento della crisi in Medioriente con l’acuirsi degli scontri e il conseguente sfollamento, sta causando pesanti ripercussioni sotto il profilo umanitario in Libano. Molte persone si trovano in condizioni di disagio e hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, senza contare i problemi dei tanti rifugiati che vivono nel Paese. Per tale motivo, il Governo, nella persona del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha comunicato l’assegnazione di 17 milioni di euro di risorse della Cooperazione Italiana per interventi umanitari in Libano. Le attività rese possibili grazie alle risorse saranno modulate in base alle necessità indicate nell’appello umanitario delle Nazioni Unite, con particolare attenzione per interventi inerenti alla salute, all’acqua, ai servizi igienico-sanitari e alla protezione dei minori.

