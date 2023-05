Emilia Romagna, von der Leyen e Meloni sorvolano zone alluvione

Alluvione in Emilia Romagna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sono state accolte all’aeroporto di Bologna dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Bologna Attilio Visconti, e dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Von der Leyen e Meloni sono poi salite insieme a bordo dell’elicottero dell’Aeronautica militare per sorvolare le zone colpite dall’alluvione e dalle frane (Bologna, Conselice, Lavezzola, Ravenna, Forlì, Faenza, Modigliana, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Bagnacavallo, Lugo). Insieme ai due presidenti, anche il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, e Curcio.

Von der Leyen, dopo il punto stampa al Terminal Aviazione Generale dell’aeroporto di Bologna con Meloni, si recherà a Cesena insieme a Bonaccini e Curcio, confermano fonti Ue.