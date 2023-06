Energia, Bucci (Proxigas): "Serve approccio inclusivo che garantisca una sostenibilità economica e sociale per decarbonizzazione"

"Il processo di transizione energetica è molto sfidante e articolato: perché sia realmente efficace va proposta una grande sinergia tra tecnologie, vettori energetici e fonti energetiche. Serve un approccio inclusivo che garantisca una sostenibilità economica e sociale per questo processo. L'Italia deve valorizzare i suoi punti di forza, come l’infrastruttura a gas, estremamente capillare che raggiunge il 90% dei comuni italiani. La nostra associazione è fortemente impegnata a decarbonizzare il vettore gas promuovendo i green gas come il biometano, guardando anche all’idrogeno. È un’opportunità per il nostro Paese, possiamo offrire ai consumatori più strade e percorsi per raggiungere la decarbonizzazione. Nel definire dei target europei bisognerà tener conto delle peculiarità dei singoli Stati membri in modo che possano valorizzare i propri punti di forza. L’appello di oggi con molte associazioni è che le istituzioni accolgano questa nostra istanza promuovendo in ambito europeo una riflessione più ampia che modifichi questo atteggiamento fondato sull’esclusività verso un approccio più inclusivo e aperto alla diversificazione dei vari comparti energetici” Ha dichiarato il Direttore Generale di Proxigas, Marta Bucci, a margine dell’evento “La decarbonizzazione dei consumi domestici: tecnologie multienergy per un futuro sostenibile” alla Camera dei Deputati.