Eurofighter italiani in azione sui cieli della Lituania

Nella tarda serata di lunedì 14 settembre, a seguito di una violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, i caccia dell’Aeronautica Italiana parte della task force Air “Baltic Thunder III” sono decollati in modalità scramble nell’ambito della missione NATO di difesa del fianco Est. I due velivoli hanno intercettato e neutralizzato il drone applicando le procedure previste dall’Alleanza. Si tratta del secondo episodio registrato nell’ultimo mese che ha visto i caccia italiani intervenire nell’ambito delle attività di Air Policing della NATO, a conferma del costante impegno dell’Aeronautica Militare nel garantire la sicurezza e l’integrità dello spazio aereo dell’Alleanza. Come sottolineato dal Ministro Crosetto, è anche attraverso interventi di questo tipo che emerge il valore strategico del contributo garantito quotidianamente dai militari italiani alla difesa collettiva della NATO.

Il comunicato della Difesa