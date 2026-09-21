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Eurofighter italiani in azione sui cieli della Lituania

21 settembre 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella tarda serata di lunedì 14 settembre, a seguito di una violazione dello spazio aereo lituano da parte di un drone, i caccia dell’Aeronautica Italiana parte della task force Air “Baltic Thunder III” sono decollati in modalità scramble nell’ambito della missione NATO di difesa del fianco Est. I due velivoli hanno intercettato e neutralizzato il drone applicando le procedure previste dall’Alleanza. Si tratta del secondo episodio registrato nell’ultimo mese che ha visto i caccia italiani intervenire nell’ambito delle attività di Air Policing della NATO, a conferma del costante impegno dell’Aeronautica Militare nel garantire la sicurezza e l’integrità dello spazio aereo dell’Alleanza. Come sottolineato dal Ministro Crosetto, è anche attraverso interventi di questo tipo che emerge il valore strategico del contributo garantito quotidianamente dai militari italiani alla difesa collettiva della NATO.
Il comunicato della Difesa

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Eurofighter drone spazio aereo difesa collettiva
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