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Europa alla sfida della guerra ibrida e cognitiva: responsabilità dell’informazione

Europa alla sfida della guerra ibrida e cognitiva: responsabilità dell’informazione
26 maggio 2026 | 15.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il 27 maggio alle ore 15:00, presso la sede del Parlamento Europeo a Roma (Sala Europa – Piazza Venezia 11), si terrà l’incontro “Europa alla sfida della guerra ibrida e cognitiva: responsabilità dell’informazione”, promosso dall’Osservatorio TuttiMedia in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo a Roma.

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L’evento vedrà i saluti iniziali di Carlo Corazza (Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia) e Maria Pia Rossignaud (TuttiMedia).

Con la partecipazione di Laura Aria (Agcom) – Alberto Barachini (SS Editoria) – Carlo Bartoli (OdG) – Jasmin Battista (Commissione UE) – Enrico Borghi (COPASIR) – Diego Ciulli (Google) – Barbara Floridia (Presidente Vigilanza Rai) – Bruno Frattasi (ACN) – Antonio Marano (CRTV) – Cristina Monti (Commissione UE) – Andrea Riffeser Monti (Fieg) – Gina Nieri (Mediaset) – Sergio Piazzi (PAM) – Pina Picierno (Vice presidente Parlamento UE) – Antonella Sberna (Vice presidente Parlamento UE)- Brando Benifei (Deputato Parlamento EU) – Vittorio Calaprice (Commissione UE) – Giulio Centemero (Deputato) – Carlo Chianura (LUMSA) – Salvatore De Meo (Deputato Parlamento UE) – Mihaela Gavrila (Sapienza) – Giampiero Gramaglia (Sapienza) – Rita Lofano (Agi) – Andrea Malaguti (La Stampa) – Roberto Napoletano (Il Messaggero) – Roberto Natale (Rai) – Giorgio Rutelli (Adnkronos) – Franco Siddi (TuttiMedia) – Federica Urzo (LUISS)

Modera: Leonardo Panetta (Mediaset)

Le conclusioni sono affidate a Derrick de Kerckhove (Media Duemila)

Un confronto autorevole sul ruolo dell’informazione e della comunicazione nell’epoca della guerra ibrida e cognitiva, tra disinformazione, sicurezza digitale e responsabilità democratica.

Riproduzione riservata
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