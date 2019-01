Auto fuori strada a Roma: morti due ragazzi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una ragazza di 23 anni e un ragazzo di 30 sono morti la notte scorsa in un incidente stradale sulla via del Mare, all'altezza del km 24, a Roma. Un'altra ragazza è invece rimasta ferita ed è stata soccorsa in codice giallo. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi viaggiavano in quattro su una Nissan Micra quando per cause da accertare sono usciti fuori strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del Gruppo Tintoretto. La 23enne è morta sul colpo mentre il ragazzo è deceduto dopo essere stato trasportato al Grassi di Ostia. L'incidente è avvenuto alle 00.45, sulla carreggiata in direzione Roma tra Ostia Lido e Ostia Antica.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Roma Capitale, la Nissan ha sbandato ed è finita contro il guard rail. Tutti e tre i ragazzi a bordo sono stati sbalzati fuori dalla vettura. L'auto viaggiava probabilmente a velocità elevata e la strada era bagnata. La ragazza rimasta ferita ha 22 anni ed è stata trasportata al Sant'Eugenio.