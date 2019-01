Sindaco Siracusa: "Sulla Sea Watch per solidarietà"

(AFP)

"Ci tengo a sottolineare che non abbiamo fatto nessun blitz, non abbiamo forzato nessun blocco. Sono qui sulla nave Sea Watch per portare la solidarietà della mia comunità ai naufraghi che si trovano sulla nave". Lo ha detto all'AdnKronos il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che si trova a bordo della nave dell'Ong dove ci sono 47 migranti tra cui 13 minori non accompagnati. "Io non intendo assumere un atteggiamento di opposizione nei confronti di nessuno - dice ancora Italia -. Sono sulla Sea Watch per portare a queste persone la nostra vicinanza".

"Dopo avere lasciato l'inferno in Libia, adesso queste persone sono tenute in ostaggio su una nave. Vanno fatte scendere al più presto" aggiunge il sindaco. "Queste persone sono state recuperate in mare - dice - ed erano terrorizzati, perché quando hanno visto la nave Sea Watch erano convinti che fossero libici. Un ragazzo mi ha detto 'io sarei rimasto in acqua'. Perché lì hanno vissuto avvero l'inferno con torture di ogni genere".



"Un ragazzo mi ha detto che sono persone pulite e per bene e che vogliono solo fare sapere ai genitori che stanno bene" prosegue il sindaco. "Ora siamo circondati dalla Guardia Costiera, da una nave della Guardia di Finanza - conclude - Si cerca di capire se ci fanno scendere...".