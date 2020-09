Legnano, salta servizio Tg2 su città

(Fotogramma)

di Antonio Atte

La bufera giudiziaria che si è abbattuta sul comune di Legnano a guida Lega finisce per stravolgere anche i piani del Tg2. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti giornalistiche di Viale Mazzini, il telegiornale della seconda rete del servizio pubblico è stato costretto a 'rivedere' la sua programmazione, dopo la notizia dell'inchiesta che coinvolge il primo cittadino leghista di Legnano Gianbattista Fratus, finito ai domiciliari con l'accusa di corruzione.

Alla città lombarda è stata infatti dedicata una delle puntate della rubrica 'Sì viaggiare': una 'cartolina' che avrebbe dovuto esaltare il patrimonio storico e culturale della città, oggi governata dalla Lega ma in passato amministrata anche da giunte di sinistra, a cui dal lontano 1973 dedica ogni anno un servizio sul Palio. E dunque a causa delle vicissitudini giudiziarie del sindaco del Carroccio, alla fine i vertici del Tg2 hanno deciso di mandare in soffitta il servizio sul Palio delle contrade (previsto per il 2 giugno e che si rifà alla rievocazione della battaglia di Legnano combattuta tra l'esercito di Federico Barbarossa e le truppe della Lega Lombarda il 29 maggio 1176) per meri motivi di opportunità.

L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva dal Tg2 domenica 2 giugno, giorno in cui si sarebbe dovuta tenere la regata delle Repubbliche marinare a Venezia. Appuntamento, seguito sempre dal Tg2, che si svolge solitamente di domenica ma che invece quest'anno è stato anticipato a sabato su richiesta del telegiornale, accolta pacificamente da tutti, proprio per coprire entrambi gli eventi. In occasione della diretta del Palio - che si svolge dal 1935 ed è una manifestazione storica seguita, come tutte le altre, dalla testata in quanto servizio pubblico - il Tg2 aveva preparato anche un'intervista al sindaco Fratus da mandare in onda durante l'evento. Ma quella clip, col sindaco agli arresti, non sarà mai trasmessa. Ad ogni modo fonti interne all'azienda sottolineano che il Palio di Legnano è una manifestazione storica slegata dalla politica, "come il Palio di Siena".