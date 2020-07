Salvini: "SeaWatch vada in Nord Europa"

Matteo Salvini (foto Afp)

"I porti italiani restano sbarrati". E' quanto ribadisce il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso della nave SeaWatch, per il quale "siamo di fronte all’ennesima sceneggiata dei finti buoni: a questo punto vadano verso il Nord Europa".

Il titolare del Viminale ricostruisce così la vicenda: "La SeaWatch ha caricato a bordo degli immigrati che stavano per essere salvati dalla guardia costiera libica. Poi ha chiesto a Tripoli un porto di sbarco, ma quando lo ha ottenuto ha detto che non avrebbe mai riportato gli immigrati indietro. Quindi la ong si è messa a girovagare per il Mediterraneo costringendo donne, uomini e bambini a inutili sofferenze. Poi ha chiesto indicazioni all’Olanda, avendo bandiera olandese. Successivamente ha contattato ancora l’Italia, ma per le navi pirata i nostri porti restano chiusi".