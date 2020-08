Roma, spari vicino all'hotel Sheraton

(Fotogramma)

Sono in corso le indagini degli agenti della Polizia del commissariato Esposizione sulla segnalazione, da parte di un tassista e di turisti americani, di una rapina nei confronti di alcuni cinesi a bordo di un'auto in viale del Pattinaggio a Roma, non lontano dall'hotel Sheraton.

Secondo quanto raccontato dai testimoni, 4 moto si sarebbero avvicinate all'auto dei cinesi per costringerli a fermarsi e avrebbero sparato alcuni colpi, uno dei quali avrebbe infranto il lunotto posteriore dell'auto. Gli investigatori, però, giunti sul posto, non hanno trovato nessun bossolo e le presunte vittime della rapina non hanno sporto denuncia. Nei prossimi giorni i testimoni saranno sentiti dagli investigatori, che visioneranno anche le immagini di eventuali telecamere presenti nella zona.