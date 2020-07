Schiaffo del Papa fa giro del mondo, Bbc 'usa il Var'

Lo schiaffo del Papa fa il giro del mondo. La relazione di Papa Francesco al comportamento aggressivo di una donna in piazza San Pietro, dopo la celebrazione del Te Deum, monopolizza l'attenzione sui principali siti di informazione. La Cnn colloca la notizia in home page, spiegando che "Papa Francesco stava gioiosamente salutando bambini e fedeli a San Pietro quando ha schiaffeggiato la mano di una donna per liberarsi". La Bbc propone il video dell'episodio e analizza il 'corpo a corpo' con una sorta di moviola -o di Var- indugiando sull'espressione visibilmente irritata dal Pontefice. La notizia è reperibile facilmente anche sull'home page di El Mundo, secondo cui "Papa Francesco rimprovera una donna che lo afferra bruscamente per il braccio". The Guardian, invece, descrive un Pontefice ''visibilmente seccato".