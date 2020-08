Ostia, incendio con esplosione in palazzina

(FOTOGRAMMA)

Incendio con esplosione nella notte in un appartamento al secondo piano di una palazzina a Ostia. All'interno dello stabile una persona è stata portata in salvo dai vigili del fuoco e in seguito trasportata all'ospedale Grassi. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato Lido. Ancora da accertare le cause dell'accaduto.

In merito all'esplosione un portavoce Italgas ha riferito che, "intervenuti sul posto, i tecnici dell'Italgas hanno riscontrato che gli impianti esterni di competenza dell'azienda, al servizio della palazzina, sono risultati integri".