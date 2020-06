Coronavirus, a Roma pronto Covid Hospital 3. Lavori in corso per 4

"Da domani operativo" il Covid Hospital 3 di Casal Palocco a Roma con 12 i posti di terapia intensiva. Ad annunciare sui social è l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio. Mentre al Policlinico Tor Vergata proseguono i lavori per le stanze a pressione negativa che serviranno per il 'Covid Hospital 4' nel quale saranno disponibili 40 posti per malattie infettive e 40 per Pneumologia. Ci saranno anche 16 ulteriori posti di terapia intensiva a pressione negativa.

Una rete di 5 Covid Hospital con 600 posti letto, nel complesso, è prevista dalla Regione. I Covid-Hospital sono: Spallanzani (Covid 1); Columbus Gemelli (Covid 2); Casal Palocco (Covid 3); Tor Vergata Torre 8 (Covid 4) e Eastman Policlinico Umberto I (Covid 5).