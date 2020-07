Coronavirus, salgono a 77 i medici morti

(Afp)

Si allunga di ora in ora l'elenco dei medici italiani morti con Covid-19, aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, sul suo sito in una sezione listata a lutto. Le vittime censite dalla Fnomceo salgono a 77. Gli ultimi camici bianchi che hanno perso la vita sono: l'odontoiatra Gianroberto Monti, il pediatra ed ex primario dell'ospedale di Desio Luciano Riva e il medico di famiglia Federico Vertemati.