Bobo Vieri: "State a casa, imbecilli"

Fotogramma

"State a casa, imbecilli". E' il lapidario tweet di Bobo Vieri, mentre in queste ore si diffondono foto e filmati di presunte file chilometriche di macchine, nelle strade fuori dai centri abitati delle grandi città, dirette a trascorrere la Pasqua all’aperto. Oltre 25 mila i like per il post dell’ex calciatore, a dimostrazione che sono moltissimi i cittadini italiani che la pensano come lui.