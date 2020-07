Coronavirus, altri 200 morti in Lombardia

(Afp)

Le persone morte in Lombardia e risultate positive al coronavirus sono 12.940, in aumento di 200 unità rispetto a ieri. E' quanto emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia. Le persone positive sono 70.165, in aumento di 1.073 unità rispetto a ieri. I tamponi complessivamente effettuati sono oltre 302mila, 12.016 in più rispetto a ieri.