Zaia: "Mostra del Cinema si farà, bel segnale"

"La mostra del Cinema di Venezia si farà a fine agosto ed inizio di settembre e penso che sia un bel segnale". Lo conferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in videocollegamento con 'Mezz'ora in più', in onda su Rai 3.

"I nostri dati epidemiologici sono chiari - ha premesso -, dal 10 aprile abbiamo le curve in discesa rispetto a contagi, ricoveri e terapie intensive. Secondo questi valori, siamo assolutamente confidenti. E poi c'è anche la conferma indiretta da parte del Comitato tecnico scientifico nazionale che esprimendo un parere sull'indicazione del periodo delle elezioni regionali e amministrative, ha detto 'le dovete fare entro la fine di settembre'. Il che vuol dire che settembre è un mese buono. E quindi la Mostra si farà".