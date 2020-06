Torino, si getta dal balcone con la figlia per sfuggire alle fiamme

Fotogramma

Sono molto gravi le condizioni della bimba di 8 mesi (e non due anni come si era appreso in precedenza, ndr) che la mamma ha portato con sé lanciandosi questa mattina dal terzo piano della sua abitazione, alla periferia del capoluogo piemontese, per sfuggire alle fiamme che avevano interessato l’appartamento. La piccola, all’arrivo in pronto soccorso ha avuto un arresto cardiaco ed è stata rianimata. Ora la stanno portando in sala operatoria per sottoporla a intervento neurochirurgico per grave lesione cerebrale. La bimba è in prognosi riservata ed è in pericolo di vita.

La mamma, 30enne, è stata portata in ospedale con la piccola in codice rosso. A causa delle fiamme è rimasta intossicata anche un’anziana che si trovava in appartamento vicino. La donna dai primi accertamenti non risulta grave. Complessivamente le famiglie evacuate sarebbero 15, quattro i piani del palazzo interessati dal fumo.