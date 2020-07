Maxi scooter contro camion nel cesenate: morti padre e figlia

(Fotogramma)

Incidente mortale a Gatteo Mare nel cesenate. Per cause ancora in corso di accertamento, nel tardo pomeriggio un maxi scooter si è scontrato contro un camion sulla rotatoria dei Fienili, nella zona tra via Fenili e via Rigossa. Nell'incidente hanno perso la vita l'uomo alla guida dello scooter, un 44enne, e la figlia 13enne che era a bordo con lui. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale dell'Unione Rubicone Mare, oltre al 118.