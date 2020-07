Travolto da scudo metallico, muore operaio a Savona

Fotogramma

Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio a Savona. Un operaio di 54 anni è stato travolto e schiacciato da un grosso scudo metallico, mentre era al lavoro per una ditta esterna all'interno dell'area della Tirreno Power. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno dato l'allarme al 118, i sanitari arrivati sul posto hanno tentato di rianimarlo ma per l'operaio, che ha riportato un vasto trauma toracico, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il magistrato di turno. L'incidente si è verificato intorno alle 16.30.Sulla ricostruzione delle cause sono impegnati gli ispettori del lavoro della Asl e la magistratura.