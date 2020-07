Stampa: "23enne picchiato da agente a Roma". Questura indaga

Foto Fotogramma

“In data odierna, dalla lettura di articoli pubblicati su 'Il Fatto Quotidiano' e 'Leggo' si è appreso di ulteriori e non conosciuti aspetti relativi a due diversi interventi espletati da personale dipendente della Questura di Roma avvenuti rispettivamente in data 13 aprile e 25 luglio. Per gli episodi rappresentati, sono state subito promosse attività ispettive interne volte a ricostruire l’esatta dinamica ed accertare le eventuali responsabilità connesse”. E’ quanto si legge in una nota della Questura di Roma in merito a due distinti casi in cui due ragazzi sarebbero stati picchiati da agenti della polizia di Stato.

“Si rappresenta che sono state tempestivamente inoltrate per il necessario prosieguo di legge le comunicazioni all’autorità giudiziaria con le informative di reato – continua la nota - Nell’ambito della consueta collaborazione con l’autorità giudiziaria sono stati inviati gli articoli di stampa, uno dei quali corredato dal video che riproduce le immagini della perquisizione, attesa che è condivisa la volontà di fare piena luce sulla dinamica di entrambi i fatti”.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ribadisce "la piena e convinta fiducia nell’attività intrapresa dal Questore finalizzata ad accertare le responsabilità degli operatori che, qualora fossero confermate, determinerebbero severe sanzioni per gli autori".