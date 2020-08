Fondazione Gemelli, Raimondi lascia e saluta i dipendenti: "Grazie per il percorso fatto insieme"

"Care e cari tutti, in conclusione del mandato come presidente della Fondazione rivolgo a tutti voi il più caloroso ringraziamento per il percorso fatto insieme in questi anni". Comincia così la lettera di commiato del presidente della Fondazione policlinico Agostino Gemelli Giovanni Raimondi, che, arrivato al termine del suo mandato, ha voluto salutare gli oltre 5mila dipendenti della Fondazione nata nel 2015 e diventata in pochi anni un punto di riferimento nel mondo della sanità e della ricerca italiana e internazionale.

"Senza dilungarmi in tante parole vi saluto con i pensieri con cui avevo salutato i partecipanti alla nostra ultima Plenaria del 13 febbraio. Auguro a tutti voi ogni bene sia personale che professionale. Con stima e riconoscenza", scrive Raimondi.