Gay, "da oggi in tutta Italia terapia ormonale gratis per cambio di sesso"

(Fotogramma)

"Abbiamo appreso dalla Gazzetta Ufficiale che d'ora in poi possiamo prescrivere il testosterone e alcuni tipi di estrogeni in fascia A (quella dei farmaci rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale, ndr) ed è stata anche inserita l'indicazione per la disforia di genere (ovvero il malessere di chi non si riconosce nel proprio genere maschile o femminile che sia, ndr)". Il professore Francesco Lombardo, endocrinologo della Sapienza, conferma all'Adnkronos la notizia annunciata dallo scrittore Jonathan Bazzi in relazione a tutta l'Italia che su Twitter ha scritto: "da oggi la terapia ormonale per le persone trans sarà gratuita in tutta Italia".

"Inserimento dei medicinali testosterone, testosterone undecanoato, testosterone entantato, esteri del testosterone - si legge in Gazzetta - nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'impiego nel processo di virilizzazione di uomini transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una equipe multidisciplinare e specialistica dedicata".

E ancora: "Inserimento dei medicinali estradiolo, estradiolo emiidrato, estradiolo valerato, ciproterone acetato, spironolattone, leuprolide acetato e triptorelina nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l’impiego nel processo di femminilizzazione di donne transgender, previa diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere, formulata da una equipe multidisciplinare e specialistica dedicata".