Coronavirus Lombardia, 4777 casi e 99 morti: il bollettino

(Fotogramma)

Oltre 4mila e 700 nuovi contagi Covid oggi in Lombardia. Sono 99 le persone decedute a causa del coronavirus nella regione nelle ultime 24 ore, portando così a 18.442 il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia secondo il bollettino. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono invece 21.121. Il rapporto tra nuovi positivi (di cui 214 'debolmente positivi' e 51 a seguito di test sierologico) e tamponi è pari al 22,6%.

Aumenta il numero di pazienti guariti/dimessi: sono 115.630 (+5.629), di cui 6.278 dimessi e 109.352 guariti mentre i ricoverati in terapia intensiva salgono a 670 (+20). I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono invece 6.414 (+189). Dall'inizio dell'epidemia sono stati effettuati 3.277.767 tamponi.

Sono 2.225 i nuovi positivi nella provincia di Milano, di cui 837 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 154 nuovi casi, a Brescia 355, a Como 226, a Cremona 113, a Lecco 171, a Lodi 138, a Mantova 22, a Monza 874, a Pavia 166, a Sondrio 73 e a Varese 141.