Covid Roma, misure nel weekend: centro, Ostia e parchi

(Fotogramma)

Centro, parchi, spiagge del litorale, metro. I controlli e le misure anti-assembramenti a Roma prendono forma oggi in vista del weekend. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che si è svolto nel pomeriggio, ha deciso la chiusura delle stazioni della metropolitana Spagna e Flaminio sabato e domenica in una fascia oraria che dovrebbe andare dalle 10 alle 20. La misura, a quanto si apprende, è funzionale all'imponente dispositivo anti-assembramento deciso dal comitato.

Nella zona di via del Corso e del Tridente (Piazza di Spagna, Largo Goldoni, Largo Chigi) saranno previsti quattro varchi per regolamentare gli accessi, che saranno presidiati dalla polizia locale e dalla protezione civile comunale di Roma. In caso di superamento della soglia di attenzione sulla concentrazione di persone, i flussi in arrivo saranno dirottati verso le vie limitrofe. Oer evitare che si creino assembramenti la zona sarà monitorata dall’alto con un elicottero e saranno osservate le telecamere della sala operativa della questura di Roma.

Alle operazioni prenderanno parte polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, capitaneria di porto per le spiagge del litorale e Protezione civile comunale per le aree centrali della Capitale.

Intensi controlli sono in programma nei parchi nel weekend per evitare la violazione delle norme sul distanziamento e sull’uso della mascherina con particolare attenzione a Villa Borghese, Villa Ada e Villa Pamphili. In particolare nei parchi saranno in campo ippopattuglie della polizia e dei carabinieri e le altre forze dell’ordine presidieranno le zone anche in bici e in moto.