Natale 2020, antinfluenzale al posto del panettone: il regalo del Papa ai dipendenti

(Afp)

E' certamente un "segno dei tempi", per dirla con don Antony Currer, del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Il Papa, sotto Natale, sta facendo arrivare ai circa quattromila dipendenti della Santa Sede confezioni di paracetamolo, in pratica un antinfluenzale per curare le forme virali da raffreddamento.

In un'epoca segnata dalla pandemia, Bergoglio ha dunque pensato più alla salute dei suoi dipendenti che alla pancia. E i dipendenti che reazione hanno avuto? Sempre stando a quanto ha twittato nei giorni scorsi il reverendo Currer, l'originale dono natalizio è stato accolto con realismo: "Segno dei tempi: l'ho appena ricevuto con il messaggio: 'Un dono del Papa'. È questo quello che riceviamo quest'anno al posto del panettone e del prosecco?", ha twittato padre Currer mostrando l'immagine di cinque confezioni di 'Vicks Flu giorno notte'.