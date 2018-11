Sparatoria in ospedale a Chicago: 4 morti

(Afp)

Quattro morti. E' questo il bilancio della sparatoria avvenuta intorno alle 15 ora locale in un ospedale di Chicago. Fonti di polizia hanno riferito che un uomo ha fatto irruzione nel Mercy Hospital, sparando a un ufficiale di polizia, a una dottoressa e ad un'impiegata, sua ex fidanzata. La quarta vittima è l'aggressore, ma al momento non è stato precisato se l'uomo si sia suicidato o sia stato ucciso dalla polizia.