In pensione Ri Chun-hee, star del tg di Kim

La star del tg della Corea del Nord va in pensione. Ri Chun-hee, che per decenni ha condotto il notiziario, a 75 anni lascia il microfono. La speaker, celebre per l'enfasi della sua conduzione e per l'abito tradizionale rosa indossato regolarmente, da tempo non compare più sugli schermi della KCTV. Stavolta, rispetto al primo addio avvenuto nel 2012 e poi cancellato, il passo indietro appare definitivo.

Al suo posto, come evidenziano i media internazionali, in studio compaiono regolarmente annunciatrici più giovani. Tocca a loro fornire quotidianamente informazioni sull'operato del leader Kim Jong-un, probabilmente nell'ambito di un programma di rinnovamento che coinvolge la tv di stato.



Secondo l'emittente Abc News, il motto del 33enne Kim è "essere al passo col nuovo secolo e le sue tendenze". Ri Chun-hee conclude una carriera durata quasi mezzo secolo. Il suo ingresso nella tv nordcoreana risale al 1971, mentre negli anni '80 diventa il volto del notiziario. Da tempo, non compare sugli schermi per leggere e 'interpretare' le notizie. La novità, secondo gli osservatori, è legata al nuovo corso della tv nordcoreana, chiamata a confrontarsi con utenti che -in maniera parziale e non sistematica-cominciano ad avere accesso anche ad informazioni provenienti dall'estero.

La televisione pubblica, quindi, appare orientata a sviluppare una linea che non sia vincolata esclusivamente all'ideologia. E i notiziari, rispetto al passato, tendono a proporre servizi realizzati in esterna con collegamenti e con un linguaggio meno formale rispetto al passato.

Ri Chun Hee, perciò, è diventata quasi anacronistica. Sul web, però, continuano ad essere cliccati i video delle sue 'performance' più celebri. Nel 1994, con un abito nero, è lei ad annunciare con commozione la morte di Kim Il Sung, il padre fondatore del paese. E nel settembre 2017, con orgoglio, è sempre lei a leggere la notizia che documenta l'avvenuto test nucleare con bomba all'idrogeno. E' l'ultimo vero show della star, che finisce per pagare anche i nuovi rapporti tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti di Donald Trump: stop ai test missilistici e stop ai risultati straordinari da annunciare al popolo.