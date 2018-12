3 milioni per la 'Lettera su Dio' di Einstein

Murales con Albert Einstein a Chelsea, New York (FOTOGRAMMA/IPA)

Quasi 3 milioni, tasse comprese. E' il valore raggiunto dalla 'Lettera su Dio' che Albert Einstein ha scritto nel 1954 e che è stata venduta all'asta da Christie's a New York. Nella documento, battuto per 2,4 milioni di dollari, il fisico - un anno prima della propria morte - definiva la parola Dio come "un prodotto dell'umana debolezza" e considerava la Bibbia "una collezione di venerabili ma piuttosto primitive leggende".

La lettera, scritta a Princeton, era indirizzata al filosofo tedesco Eric Gutkind, autore del libro 'Scegli la Vita: la chiamata biblica alla rivolta'. La missiva era già stata messa all'asta nel 2008 e aveva raggiunto una quotazione di 404.000 dollari. Stavolta il pezzo è stato venduto in appena 4 minuti per una cifra nettamente superiore rispetto al milione e mezzo preventivato da Christie's: l'acquirente, tasse comprese, sborserà nel complesso 2,9 milioni di dollari.