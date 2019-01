Gilet gialli, sabato di guerriglia

Intanto si registrano i primi feriti. Diverse persone sarebbero infatti state colpite da proiettili non letali sparati dalla polizia nei pressi di un barcone in fiamme sulla Senna, davanti al Museo D’Orsay. Come riferiscono emittenti televisive, le forze dell'ordine sono intervenute nelle aree delle banchine. Nella capitale, secondo i programmi, una parte dei manifestanti avrebbe dovuto sfilare infatti in corteo fino alla sede dell'Assemblea nazionale, ma un gruppo di manifestanti ha provato ad attraversare un ponte pedonale sulla Senna e la polizia ha quindi lanciato i lacrimogeni. Nei disordini è stata danneggiata la casa galleggiante, semidistrutta da un incendio. Un altro corteo, invece, avrebbe dovuto snodarsi lungo gli Champs-Elysées. A sfilare, circa 3500 persone.



Sono circa 25.000 quelle scese in piazza in tutta la Francia. Lo afferma 'Le Figaro', sulla base di informazioni provenienti da fonti di polizia. Al di là della situazione di tensione a Parigi, a Montpellier e Troyes sono stati segnalati tentativi di irruzione negli edifici delle prefetture.

Intanto la protesta arriva anche in Svizzera: circa 50 le persone munite di gilet gialli che si sono radunate davanti al Palazzo federale di Berna. I partecipanti hanno risposto alla chiamata dei 'Gilets Jaunes Suisse', diffusa tramite social media. I manifestanti hanno esposto cartelloni con diverse rivendicazioni politiche, da una maggiore giustizia nel mondo alla lotta contro i "crimini di Stato". Un gruppo di giovani si è dichiarato a favore dell'anarchia. La manifestazione non autorizzata si è svolta sotto la neve e in modo pacifico, tanto che solamente due poliziotti osservavano la situazione.